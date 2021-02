Economie kromp vorig jaar 3,8 procent, grootste krimp ooit gemeten

Sturen met handschoe­nen aan: airco in bus uit Deurne werkt nog steeds niet goed

10 februari EINDHOVEN - Buschauffeurs in de Drechtsteden besturen hun bolide in deze barre tijden met sjaal om de nek en handschoenen aan. Het is ijskoud in de bus. Problemen met de airco van Heavac uit Nuenen in de elektrische bussen van Ebusco uit Deurne zijn nog steeds niet opgelost.