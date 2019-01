Economische groei in eurozone verliest vaart

De angst voor deze potentiële gevaren heeft al invloed. De export was jarenlang de grote groeimotor voor de economie. De beurzen hebben een forse duikeling gemaakt en het producentenvertrouwen wordt ook minder. In Frankrijk daalde het zelfs zo ver dat er rekening wordt gehouden met een krimp in de productie.



Van Geffen is nog niet somber: ,,De werkloosheid is op het laagste peil in vijftien jaar. Dat heeft een positief effect op de consumptie. Daarnaast zie je dat de lonen aantrekken, ook positief.'' De consumptie zal dus een nieuwe motor voor de economie zijn. Ook door een belastingverlaging krijgen Nederlanders netto meer te besteden.



Daarnaast, stelt Van Geffen, is de verwachting dat de brexit uiteindelijk toch ordelijk zal verlopen. De Chinese machthebbers zijn wakker geschrokken en hebben al een fors stimuleringspakket aangekondigd om de economie een oppepper te geven.



Een recessie is nog niet aanstaande, denken de meeste economen. De fraaie groeicijfers van de afgelopen jaren lijken we echter niet meer te halen. ,,Nederland zal niet langer de positieve uitzondering zijn'', verwacht Van Geffen.



Als het aan de secretaris-generaal van Economische Zaken Maarten Camps ligt, komt die uitzonderingspositie van Nederland niet meer terug. De hoogste ambtenaar op het ministerie hekelt in zijn traditionele nieuwjaarsartikel in economenblad ESB de snelle groei van onze economie als het goed gaat. Daar staat tegenover dat Nederland het slechter doet dan andere landen als het minder gaat. Hoge pieken en diepe dalen dus.