Economische groei Nederland na drie kwartalen tot stilstand gekomen

Vrouwelij­ke techpio­niers bijeen tijdens Female Tech Heroes op High Tech Campus

EINDHOVEN - In de ruimte, de Europese politiek, in de zorg, fotonica of in de metaverse. Dat vrouwen net zo goed hun ‘mannetje staan’ in de techniek, wordt op dinsdag 14 juni belicht tijdens de Female Tech Heroes conferentie op de High Tech Campus in Eindhoven.

10 mei