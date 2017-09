Een kopje thee van Hollandse bodem

De Camellia sinensis is de basis voor zo'n 300 soorten thee, weet Johan Jansen van Special Plant Zundert. Zowel witte, groene als zwarte thee kan ermee worden gemaakt. De theeplant komt van oorsprong uit Zuidoost-Azië en wordt tegenwoordig in tropische en subtropische gebieden geteeld.



En nu dus ook in Zundert. Het heeft Jansen acht jaar gekost, maar hij is er uiteindelijk wel in geslaagd een plant te creëren die in Europa kan groeien. ,,De plant was moeilijk te vermeerderen vanwege het klimaat hier. We hebben alle varianten van de Camellia sinensis aangetrokken en zijn die gaan kruisen. Telkens hebben we de beste geselecteerd totdat de plant vorstvrij te produceren was'', vertelt de ondernemer. Sindsdien kweekte hij zo'n 250.000 theeplanten. Zijn bedrijf is de enige grootschalige theeplantage in Europa, zegt hij.