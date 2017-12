Een nieuwe collega bij NFB Coatings in Best voor strakke lak

Een tennisarm, schouderklachten, regelmatig in de ziektewet. Leuk was het niet, het eentonige deel van het werk voor Peter Verbraak als spuiter bij NFB Coatings in Best. Zestien keer per minuut moest zijn arm op en neer voor het lakken van raamgeleiders of andere onderdelen voor in auto’s. Werk om een lamme arm van te krijgen, ook al wisselde hij om het kwartier af met een collega.

,,Tegenwoordig doet hij dat”, wijst hij op de robot die raamgeleiders voor Mercedes en beugeltjes voor DAF-vrachtwagens spuit. ,,Na de vakantie stond hij er. Een nieuwe collega. Daar ben ik wel heel blij mee.”

Peter wisselt werk als operator van de machine nu af met handmatig spuitwerk. Even wennen was het wel. ,,Ik was op zich niet bang voor een robot of voor verlies van mijn baan. Het enige is: ik was de 50 gepasseerd en kreeg met software te maken. Er was ook geen opleiding om dat even snel te leren. Maar na een paar maanden leer je er wel mee werken.”

Tien verschillende producten gaan nu bij NFB Coatings langs de spuitrobot. Vaak wordt hetzelfde softwareprogramma gebruikt. Peter moet zijn nieuwe collega wel voortdurend ‘in de gaten houden’, zegt hij. ,,Ik moet het poeder op niveau houden en de kwaliteit controleren, zowel visueel als op de machine.”

Met die kwaliteit zit het wel goed. ,,Die is beter. Zelf spuit je niet zo stabiel als een robot." De constante kwaliteit die de robot aflevert was naast de arbeidsomstandigheden voor de betrokken twee medewerkers reden voor de Bestse familieonderneming om de stap te maken. De tweede medewerker doet nu ander werk bij het bedrijf.

Schooljongen

NFB staat voor Neggers Finishing Bedrijf. Productieleider Huub van Aarle kwam er in 1972 binnen als schooljongen voor werk op zaterdag. NFB ontstond uit lakwerk voor Philips, maar nu is de automotive industrie de klant. ,,Er is niet één auto in Europa waar niets van ons in zit.”

In Best worden met een dikke 130 medewerkers 200.000 producten per dag afgeleverd. Rempedalen, onderdelen van stoelen, in de bumper of rond de motor en wat al niet meer. Een jaar of twintig geleden in de tijd van de natlak had het bedrijf ook robots staan. Met de huidige techniek van het poeder coaten is robotisering lastig, zegt productieleider Van Aarle. ,,Er bestaan wel robots voor maar die zijn groot, hebben veel afscherming nodig en nemen daardoor veel ruimte in beslag. De robot die we nu hebben heeft deze nadelen niet."

Hij kijkt nog wel naar het werk dat nu veel door Poolse dames wordt gedaan: ophangen, controleren en inpakken van onderdelen. Drie handelingen die zij razendsnel uitvoeren. Met name het ophangen aan haakjes op een verzamelrek is een handeling die een robot niet kan overnemen. ,,Om dat goed te doen moeten robots met elkaar kunnen communiceren. Ik denk overigens dat dit binnen een jaar of vijf wel zou kunnen.”