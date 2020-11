Eerlijk zullen we alles delen: van auto en gereedschap tot huis en hond

Hoe Marcel Boekhoorn de slag om de Hema verloor

20 november Blijft de Hema overeind? Die vraag is dit jaar actueler dan ooit. Voor schrijver en journalist Stefan Vermeulen aanleiding zijn in 2018 verschenen boek over het warenhuis deels te herschrijven en aan te vullen met nieuwe hoofdstukken. ,,Hema lijkt gered door Jumbo. Maar het wordt nog spannend.’’