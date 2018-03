Eerst onderzoek vijandige overname: aandeelhoudersvergadering Qualcomm verdaagd

CFIUS wil eerst onderzoeken of de vijandige overname van Qualcomm door Broadcom wel door de beugel kan. Het bureau waakt over het verdwijnen van strategisch belangrijke bedrijven in buitenlandse handen. De reden van het onderzoek is dat het oorspronkelijk Amerikaanse Broadcom om fiscale redenen nog steeds gevestigd is in Singapore. Het bedrijf heeft aangekondigd naar de VS te verhuizen, maar dat is uiterlijk in mei van dit jaar voltooid.