Eerste hydrozine-generator van Team FAST naar BAM

Team FAST, bekend van het initiatief om een bus op mierenzuur te laten rijden, heeft een generator ontwikkeld die werkt op hydrozine, een duurzaam geproduceerd mierenzuur gemaakt met duurzame stroom, CO2 en water.

Het 35-koppige TU/e-studententeam, gehuisvest op de Automotive Campus, in Helmond heeft een intentieverklaring met bouwonderneming BAM ondertekend die de generator gaat inzetten voor de energiebehoefte in een van BAM Infra’s bouwketen.

„De generator is het eerste prototype en wordt gebruikt om het hele proces van het omzetten van mierenzuur naar energie te testen", zegt Thomas Stroes van Team FAST. „We willen dit prototype nog niet inzetten voor een bus. Want dat is toch een rijdend object en dan moet de generator heel goed tegen trillingen kunnen, er zitten ook veel sensoren ingebouwd. Dus daar moeten we eerst een beter prototype voor hebben. En dat willen we hier verder uit ontwikkelen."

In de hydrozinegenerator wordt energie aan mierenzuur onttrokken en aan de bouwplaats geleverd. Groot voordeel van mierenzuur is dat het een vloeistof is die niet zoals waterstof onder hoge druk bewaard hoeft te worden. Dat betekent dat voor de energiedrager de huidige infrastructuur gebruikt kan worden. Het is wel een zuur, dus er moeten extra beveiligingsmaatregelen worden getroffen, maar het is niet explosief. Het grootste voordeel is echter de milieuvriendelijkheid. Volgens de bedenkers is mierenzuur volledig klimaatneutraal.

De intentieverklaring van de BAM en Team Fast werd woensdag op de Automotive Campus in Helmond ondertekend in het bijzijn van Prins Constantijn, speciaal gezant van StartupDelta, de landelijke organisatie die start-ups ondersteunt door hen onder andere toegang te geven tot kapitaal, netwerken en markten. Het bezoek aan Team FAST was een van de programma-onderdelen van de route die Prins Constantijn woensdag maakte langs bijzondere start-ups in de regio.