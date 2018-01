Eerste loonstrookje 2018: kijk hier of jij meer óf minder overhoudt dan vorig jaar

Riet Rensen werd tegen wil en dank 1.500 euro rijker: Dit geld is niet van mij

12:11 Riet Rensen uit Nijmegen krijgt al 16 jaar brieven van ING, die niet voor haar bestemd zijn. Ze stuurt de brieven netjes retour, maar ze blijven komen. Nu is ze het zat en zegt via de site van de bank de rekening van de persoon in kwestie op, met haar eigen personalia.