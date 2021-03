Eerste onbemande Albert Heijn’tje geopend in bedrijfskantine van kantoor

Albert Heijn opent vandaag de eerste onbemande versie van een AH to go in een kantoorpand. Volgens de supermarktketen heeft koffieautomatenbedrijf Pelican Rouge in Dordrecht de primeur. Dit jaar staan minimaal honderd locaties op de planning in Nederland. In België worden er zeker 25 geopend.