Effect Photonics Eindhoven krijgt kapitaalinjectie uit Regiodeal Brainport

Effect Photonics is in 2010 voortgekomen uit onderzoek bij de Technische Universiteit Eindhoven. Daarin werden cd-lasers van Philips en glasvezeltechnologie waar hele kasten voor nodig waren zodanig verkleind dat ze passen op chips van enkele vierkante millimeter. Het bedrijf heeft dat onderzoek voortgezet en inmiddels omgezet tot producten.

Nieuw product

Volgens directeur productontwikkeling Joost Verberk breekt deze technologie door en wordt de komende maanden weer een nieuw product uitgerold. „Onze klanten gebruiken de technologie in hun mobiele telecom apparaten en tussen datacenters en mobiele telefoonantennes. Met Duitse klanten stemmen we momenteel het ontwerp van ons product en dat van hun op elkaar af. Als dat proces is afgesloten gaan we onze producten op grote schaal aan hen leveren.”

Bij Effect Photonics werken inmiddels 75 mensen in Eindhoven en vijftig in Engeland. Bovendien is in Taiwan een vestiging geopend omdat het bedrijf dichter bij zijn toeleveranciers en Aziatische klanten wil zitten. De aandelen van het bedrijf zijn in handen van de Duitse investeerder B to V, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij en durfinvesteerders. Ook de TU/e heeft nog een belangrijk aandeel.

Sleutelspeler in fotonica