Eigen kroost eerst

Als ouder van een leerling uit groep acht heb ik het nu best druk. Elke week is er wel weer een open avond of een open lesmiddag van een middelbare school waar je op af kunt. Het barst gelukkig van de leuke scholen vlak bij huis, maar dat maakt ook dat we overal goed willen kijken. Deze week was ik met mijn dochter op een school waar een derde klasser ons rondleidde door een krioelende massa naar zweet ruikende bijna-pubers en hun ouders. Onze ‘gids’ Prescious - what’s in a name - liet zich niet afleiden door het kabaal, was supergoed voorbereid en bleek toen we een blik op haar lesrooster wierpen en per ongeluk haar cijfers zagen, ook razend slim.