Eigenaar FEI en Phenom in Eindhoven biedt miljarden voor Qiagen in Tegelen

Qiagen verloor beurswaarde

Het bedrijf zegt ook dat het onzeker is of er een deal zal komen. Qiagen verloor in oktober volgens het Duitse zakenblad Handelsblatt na een winstwaarschuwing 20 procent van zijn beurswaarde.

Qiagen is het grootste biotechbedrijf van Duitsland en heeft zich gespecialiseerd in allerhande slimme laboratoriumtechnieken voor toepassingen in de gezondheidszorg, levenswetenschappen, farmaceutische industrie en forensisch onderzoek.

De holding is al tientallen jaren in Limburg gevestigd, eerst in Venlo, later in Tegelen. Het bedrijf draaide vorig jaar een omzet van 1,3 miljard euro. Bij het concern, waarvan het operationele hoofdkwartier in Hilden bij Düsseldorf is gevestigd, werken 5200 mensen op meer dan 35 locaties in 25 landen wereldwijd.