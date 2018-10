Eigenaar Hellings Machinebouw in Sint-Oedenrode neemt er een 'baas' bij

SINT-OEDENRODE - Hij bouwde zijn bedrijf Hellings Machinebouw in Sint-Oedenrode in 26 jaar uit tot een wereldspeler. Voor de volgende groeifase daarvan draagt Paul Hellings de leiding over.

Transportbanden en liften voor een frietproductielijn in Rusland. Een aan- en afvoerlijn met een metaaldetector voor een chocoladefabriek. En een machine voor het koelen en mixen van snoepgoed. In de nieuwe assemblagehal van Hellings Machinebouw is een dwarsdoorsnede te vinden van de activiteiten van het sterk gegroeide bedrijf in Sint-Oedenrode.

Paul Hellings leidt rond. Trots is hij, maar evengoed bescheiden. ,,Hard werken, veel uren maken en niet te bang zijn", vat hij zijn levenswerk samen. Vanaf zijn 17de is Hellings actief in de bouw van transportbanden en andere onderdelen van productielijnen voor de voedingsmiddelenindustrie, met de focus op het werktuigbouwkundige en elektrotechnische werk. Eerst in dienst van Carel Bakermans en later als zelfstandig ondernemer. Nu is hij 47 en draait Hellings Machinebouw met dik zeventig medewerkers een omzet van zo'n 10 miljoen euro. Wereldwijd is het actief met ontwerp en fabricage van onderdelen voor verpakkings- en productielijnen van onder meer Nestlé, Unilever, Haribo, Vion, Duyvis en Peijnenburg.

De grondlegger heeft een opmerkelijke stap gezet. Sinds 1 juli heeft Hellings de algemene leiding van zijn bedrijf overgedragen aan Harm van der Pol, de man die al jaren zijn rechterhand was. Na 26 jaar alleen de directie te hebben gevoerd, gaat hij als technisch directeur verder. ,,Harm wordt mijn baas", is de grap die hij intern graag maakt.

Hellings ziet zichzelf als een 'op en top techneut' die 'ook kan managen'. Maar niet per se als de topmanager van een bedrijf 'van straks misschien wel honderd man'. ,,Daar zou ik me dan in moeten laten scholen en in doorontwikkelen. Ik heb mezelf afgevraagd: waar ben ik het hardste nodig? Dat is op de afdeling techniek, om jongeren meer te ondersteunen en mijn ervaring te delen." Veel jong volk heeft hij, gezien de gemiddelde leeftijd van 33 jaar.

Mijlpaal

De nieuwbouw op het bedrijventerrein van Nijnsel is voor Paul Hellings een mooie mijlpaal. Afgelopen weekeinde hield het bedrijf open dagen. ,,Je moet je laten zien", beseft Hellings. Aanwas van medewerkers zal nodig zijn om de verdere groei vorm te geven. Met de nieuwe assemblagehal - met 3300 vierkante meter een verdubbeling van de ruimte - en uitbreiding van het bestaande kantoorpand wordt daarop geanticipeerd.

Het bedrijf weet met zijn klanten mee te groeien. ,,In opkomende markten als China en het Midden-Oosten zet de voedingsindustrie grote productielijnen neer", is een belangrijke ontwikkeling. Ook de vervanging van handwerk door automatisering en robotisering speelt Hellings in de kaart. Een gunstige trend is eveneens dat producten in kleinere volumes worden verpakt. Zoals met koffiepads; het bedrijf scoorde orders voor een machine die ze telt, stapelt en doseert, in een tempo van 1200 pads per minuut.

Koffie, snoep, chocola, groenten, hamburgers, friet: bij de productie en verpakking van alle soorten voedingsmiddelen komt Hellings er aan te pas. ,,Zo spreiden we de risico's." Op de wereldkaart zijn nog maar weinig plekken te vinden waar het bedrijf geen machine heeft staan. 70 procent van de omzet wordt in het buitenland gerealiseerd.