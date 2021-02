Eigenaar Miss Etam en Steps vraagt uitstel van betaling aan

NXT Fashion, de eigenaar van de kledingwinkels Miss Etam en Steps, vraagt uitstel van betaling aan. Volgens het bedrijf van Martijn Rozenboom is de directe aanleiding de door de overheid ingestelde lockdown waardoor alle 44 winkels noodgedwongen moesten worden gesloten en de omzet vrijwel nihil is geworden.

Bovendien heeft het UWV het verzoek om gebruik te maken van de steunmaatregelen voor getroffen bedrijven afgewezen. Miss Etam en Steps (340 werknemers) komen niet voor de NOW-regeling in aanmerking, zo heeft het UWV de directie van NXT Fashion laten weten. Hierdoor kon het bedrijf de salarissen over de maand januari niet betalen.

,,Ontzettend triest voor de werknemers”, aldus Martijn Rozenboom, eigenaar van NXT Fashion. ,,Dit was echt niet nodig. Maar het aanvragen van surseance is nu onvermijdelijk.” NXT Fashion nam de beide modeketens vorig jaar september over nadat ze ook toen in een faillissement waren beland. ,,Ik heb deze merken juist gekocht omdat ik een goede toekomst voor ze zag. Door de lockdown moesten plotseling alle winkels dicht. Voor een bedrijf dat uit het dal omhoog krabbelt, komt die klap extra hard aan.”

Zwaar teleurgesteld

Rozenboom vervolgt: ,,We zijn heel lang in gesprek geweest met het UWV om in aanmerking te komen voor de NOW-regeling, maar dat is helaas niet gelukt. Met als resultaat dat we nu surseance moeten aanvragen. Ik ben zwaar teleurgesteld.”

Veel medewerkers en ook vakbond AVV vinden juist dat Rozenboom zich ten onrechte verschuilt achter het niet voor elkaar krijgen van de NOW-regeling. Medewerkers dreigden zelf het faillissement aan te vragen voor de twee kledingketens en hebben dat maandagmiddag dan ook gedaan. Sinds de overname door Rozenboom, afgelopen oktober, is het nooit rustig geworden bij de kledingbedrijven. Personeel dreigde al eerder naar de rechter te stappen vanwege het niet uitbetalen van salaris.

Martijn Rozenboom heeft in retailland een bedenkelijke reputatie als bedrijvendokter. Al ten tijde van het faillissement van Free Record Shop in 2014 had de Nederlandse zakenman een omstreden reputatie als iemand die failliete bedrijven voor een habbekrats opkoopt en ze vervolgens leegzuigt. Dat imago lijkt in de loop van de jaren niet veel te zijn verbeterd.

Alsnog salaris

,,De medewerkers hebben een zware tijd achter de rug en willen zo snel mogelijk van Rozenboom af. Velen komen financieel in de knel aangezien ze al weken geen loon hebben gehad. Het is treurig dat je moet hopen dat een rechtbank zo snel mogelijk het faillissement uitspreekt zodat de mensen via het UWV alsnog salaris krijgen’’, reageert AVV-bestuurder Martin Pikaart.

Hij hoopt dat Rozenboom niet nogmaals kan toeslaan bij overname van een winkelketen in nood. ,,Dit is een oproep aan curatoren: zodra Martijn Rozenboom zich bij hen meldt, zouden alle alarmbellen af moeten gaan. Het deugt niet wat hij doet, honderden mensen zijn de dupe van zijn werkwijze. Hij had wat ons betreft nooit de intentie om de winkels weer gezond te maken. Miss Etam zou over twee jaar 100 jaar bestaan, maar het is de vraag of er in deze tijd een overnamekandidaat is.’’

