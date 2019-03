Eindhoven groeit naar sterkere positie als kantorenstad

Het landelijke aandeel van Eindhoven in kantorentransacties neemt toe. ,,Eindhoven is al tien jaar stelselmatig aan het groeien", weet hoofd onderzoek Frank van der Sluys van vastgoedadviseur Cushman & Wakefield, dat onder meer in Eindhoven een vestiging heeft. In Eindhoven werd volgens de vastgoedadviesorganisatie vorig jaar voor 65.000 vierkante meter aan nieuwe kantoorruimte in gebruik genomen, 20 procent meer dan in 2017. Eindhoven is daarmee goed voor 4 procent van het landelijke totaal. ,,In 2012 was dat nog 2 procent", stelt Van der Sluys.