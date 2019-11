Eindhoven in wereldwijde top-20 als het gaat over inclusieve welvaart

Het zijn steden als Berlijn, Taipei, Washington, Helsinki en winnaar Zurich waar Eindhoven in de top-20 tussen staat. Het gaat om de Picsa ranglijst van steden op het gebied van welvaart en inclusie, samengesteld door Spaanse organisaties, die deze week in Bilbao werd onthuld.

Amsterdam op 17

Er werden 113 steden gerangschikt op de vraag in hoeverre de welvaart over verschillende bevolkingsgroepen is verdeeld. Amsterdam is de enige andere Nederlandse stad in de top-20 en staat op de 17-de plek. Van de Nederlandse steden is alleen de regio Rotterdam-Den Haag ook in de totale lijst terug te vinden en wel op de 24-ste plek.

Het is vooral de kwaliteit van het leven in combinatie met het inkomen per inwoner die Eindhoven hoog laat eindigen. Met gegevens van onder andere Wereldbank en VN Habitat komt Eindhoven op dit gebied op plek 8. Als het gaat om veiligheid, percentage hoog opgeleiden en toegang tot ict scoort Eindhoven een 13-de plek. Onder meer internationaal statistiekbureau Numbeo, Unesco en overheden waren hier de bron.

Hoge huur eenkamerappartement

Slechter was de score op de verhouding van de huur van een eenkamerappartement in het centrum ten opzichte van het besteedbaar inkomen, de kwaliteit van het milieu en de hoeveelheid artsen per duizend inwoners. In dit domein bezet Eindhoven de 50-ste plek. Hier was onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie WHO de informatiebron.