Eindhovens bedrijf Markteffect groeit door overname

Markteffect heeft door de overname van de onderzoeksspecialist in de vrijetijdssector nu bijna honderd medewerkers in dienst. Het bureau doet marktonderzoek en is gespecialiseerd in de gebieden onderwijs, zorg, sport, consumenten en bedrijven aan bedrijven. Zo deed het onderzoek naar hoe voetballiefhebbers denken over de videoscheidsrechter (VAR), maar bijvoorbeeld ook naar hoe mensen in loondienst denken over hun manager. Het Eindhovense bedrijf verricht onderzoek voor onder andere PSV, kledingmerk Nike, voetbalbond KNVB, de onderwijsinstellingen Fontys en Technische Universiteit Eindhoven en het Elkerliek ziekenhuis in Helmond. De overname biedt volgens Joris Schellekens, algemeen directeur van Markteffect, de kans om ervaring uit de wereld van het marktonderzoek en kennis op het gebied van de vrijetijdssector over te nemen.