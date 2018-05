Eindhovens cursusbedrijf: online afkicken van social media

Volgens Goodhabitz wijzen steeds meer onderzoeken uit dat er reden is tot zorg over verslaving aan social media als Twitter, Facebook en Instagram. Ook al is het problematisch gebruik hiervan nog niet officieel als verslaving erkend.

De komst van de nieuwste Europese privacywetgeving zorgt dat de aandacht voor de problemen wel toeneemt, zegt Maarten Franken van Goodhabtiz. „Wij vinden niet dat mensen per se moeten stoppen met social media, maar willen wel waarschuwen voor de schaduwzijde van overmatig gebruik ervan. Met de training willen we de cursist een spiegel voorhouden.”

In de training wordt uitleg gegeven over de aantrekkingskracht van social media en worden praktische tips gegeven over hoe ermee om te gaan. De training is bedoeld voor de circa een miljoen klanten van Goodhabitz, die vaak via hun werkgever gebruik maken van het online aanbod van cursussen en trainingen van het bedrijf.