Eindhovens Dela nu ook ‘für einander’ in Duitsland

DÜSSELDORF - Dela wil een vliegende start maken in Duitsland. ,,We zijn hier om te blijven", zei directeur Edzo Doeve woensdag in Düsseldorf waar een lokale vestiging officieel werd geopend.

Walter Capellmann is het die Dela in Duitsland op de kaart moet zetten. Hij leidt het kantoor in Düsseldorf waar de Eindhovense uitvaartverzekeraar en -verzorger met een team van elf medewerkers is gestart.

Tot mei vorig jaar werkte Capellmann in dezelfde functie voor concurrent Monuta. Elf jaar geleden startte hij zijn pionierswerk. Dat avontuur gaat hij nu graag aan voor Dela. ,,Alleen nu hoopt hij het beter te doen", zegt Dela's directeur Edzo Doeve met een kwinkslag in de richting van zijn Duitse kartrekker.

In ieder geval 100.000 Duitsers wil Dela op termijn toevoegen aan zijn bestand van bijna 4 miljoen leden. Nu de groei in Nederland en België stagneert, zoekt de coöperatie elders nieuwe aanwas. Dela wil in 2030 de mijlpaal van 5 miljoen leden bereiken. Frankrijk en Spanje staan op het lijstje van landen voor toekomstige uitbreidingen.

Maar eerst gaat Dela dus aan de slag in Duitsland. Doeve en Capellmann deden gisteren hun plannen uit de doeken. In een ontvangstruimte met fraai uitzicht over de stad. ,,Een locatie die past bij het dna van Dela en Nederland. Open, innovatief, inspirerend en onbegrensd", schetste de Duitser.

Dela hanteert bij de oosterburen hetzelfde motto. 'Voor elkaar' als vertaling van de coöperatieve gedachte heet in Duitsland 'für einander'. Duitsers kunnen straks lid worden van de Nederlandse coöperatie.

In eerste instantie start Dela met de verkoop van overlijdensrisicoverzekeringen. Dat is een gevestigde markt in Duitsland, zegt directeur Doeve. ,,Met een aantrekkelijk aanbod voor dit product hopen we sneller meters te maken. Daarna verwachten we binnen een jaar met activiteiten voor de uitvaartverzekering verder te gaan."

Voor Dela ligt een enorme markt open, meent Capellmann. In Duitsland wonen 44 miljoen mensen tussen 20 en 50 jaar oud, de doelgroep voor een overlijdensrisicoverzekering. ,,Er zijn nu 7,7 miljoen polissen voor afgesloten. Er is veel potentie."

De uitvaartverzekering is nog een ander verhaal. Nog geen 5 procent van de bevolking heeft die afgesloten. Praten over een uitvaart ligt niet zo makkelijk in Duitsland. Althans voor de makelaars, de verzekeringstussenpersonen die de verzekering aan de man moeten brengen. ,,Zij zeggen: je praat toch niet met iemand over de dood?", heeft Capellmann ervaren.

Maar gaandeweg is de schroom afgeworpen, stelt hij. Dela verwacht op het juiste moment te kunnen instappen in de Duitse markt. ,,We zijn hier om te blijven", spreekt Doeve strijdvaardig.