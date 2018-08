Eindhovens leaseconcern DLL boekt stevige groei

Die scherpe focus heeft klaarblijkelijk resultaat. De omzet van met name rente-inkomsten en commissies liep in het afgelopen halfjaar met 5 procent op tot 699 miljoen euro. De operationele winst, zoals Rabobank die berekent, nam met 12 procent toe. De nettowinst was met 230 miljoen euro liefst 31 procent hoger. Dat was met name te danken aan de belastingverlaging in de Verenigde Staten, een regio waar DLL sterk is vertegenwoordigd.