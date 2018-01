Eindhovens Phenom World in Amerikaanse handen

Het Eindhovense Phenom World telt 55 werknemers en heeft een omzet van zo'n dertig miljoen euro. Het bedrijf is een afsplitsing van het eveneens Eindhovense FEI dat weer voortkomt uit Philips. FEI werd twee jaar terug al voor 4,2 miljard dollar ingelijfd door Thermo Fisher Scientific. Net als FEI maakt Phenom World een elektronenmicroscoop, alleen zijn die van Phenom veel kleiner en goedkoper. De tafelmodellen zijn bestemd voor snelle beeldvorming, waar lichtmicroscopen voor tekort schieten en de grote elektronenmicroscopen van FEI te zwaar voor zijn. De microscopen van Phenom-World worden toegepast in de kwaliteitscontrole en procesbeheersing in de maakindustrie, waarmee Phenom-World een nieuwe afzetmarkt heeft aangeboord. Via een samenwerking in een netwerk van gecertificeerde leveranciers, worden de verschillende elektronenmicroscopen uit de Phenom productlijn in 40 landen over de hele wereld verkocht. De grootste afzetmarkt is China.