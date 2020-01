Eindhovens zakenjetbedrijf Exxaero breidt vloot uit

Exxaero exploiteert de vliegtuigen en is geen eigenaar van de toestellen. De uitbreiding van de vloot van elf naar dertien vliegtuigen is nodig om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen, zegt eigenaar Roderick Buijs van het in 2013 opgerichte Exxaero. Het bedrijf heeft zijn activiteiten onlangs uitgebreid in Duitsland. Daar is een zusterbedrijf gestart. Exxaero beschikt over een Duitse vliegvergunning.