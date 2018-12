Eindhovense bedrijven Sorama en Avular samen op een verdieping op Strijp-T

Een samenwerking tussen twee Eindhovense technologiebedrijven beviel zo goed, dat ze hebben besloten samen te verhuizen naar één ruimte. Het zijn de producent van geluidscamera's Sorama en Avular, maker van geavanceerde drone's met bijbehorend brein en navigatie. Op de verdieping van de oude Philipsfabriek bezetten ze 650 vierkante meter, die ze flexibel gaan gebruiken.

Combineren

Volgens Albert Maas, grondlegger van Avular, hebben de twee in een project de geluidscamera van Sorama en de drone van Avular gecombineerd. Dit om geluidsmetingen van boven te kunnen doen. „Toen bleek dat we allebei krap gehuisvest waren, zijn we samen gaan zoeken. Deze ruimte is voor ons ideaal, vooral dankzij de groeimogelijkheden. Op langere termijn, over een tot drie jaar, zien we mogelijkheden verder te groeien omdat op Strijp-T nog meer ruimte is.”

Bij Avular werken zestien mensen op kantoor aan de drone apparatuur. „Onze klanten zijn universiteiten en onderzoeksinstellingen, maar ook bedrijven. We hebben inmiddels twintig van onze drones verkocht en daarnaast de speciale stuurcomputers en navigatie-apparaten die wij leveren en waarvoor we de software maken.”

Oprichter Rick Scholte van Sorama zegt met twintig personeelsleden de verdieping te betrekken. „Volgend jaar willen we doorgroeien naar dertig mensen. Daar is voldoende ruimte voor. Daarna zien we dan wel of Avular kan verhuizen naar een ruimte in één van de andere gebouwen hier, zodat wij deze hele verdieping in gebruik kunnen nemen.”

Tientallen microfoontjes