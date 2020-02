Eindhovense bedrijven werken samen aan recordorder voor zonne-energiesystemen in Midden-Oosten

Grootste in tien jaar

Op dit soort plekken waar geen elektriciteitsnetwerk is, levert TSS4U systemen voor het aansturen van zonnepanelen, het opslaan van zonne-energie in accu's en het leveren van stroom. ,,Bij grotere opdrachten gaat het om een waarde van 1,2 of soms 3 miljoen euro. Deze van meer dan 10 miljoen euro is de grootste order in deze industrie in tien jaar", stelt Brzesowsky.