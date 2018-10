Eindhovense chipmaker NXP haalt prestigieuze Nasdaq 100 index

In de Nasdaq 100 staan de honderd grootste bedrijven met een notering aan de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq. Daaronder giganten als Apple, Microsoft en Intel. Om de lijst te halen wordt gekeken naar de marktwaarde van een bedrijf. NXP is momenteel circa 29,4 miljard dollar. Dat is voldoende om de lijst te halen. Daarin lost het in Eindhoven gevestigde NXP softwarebedrijf CA af, maakte Nasdaq vandaag bekend.



De Nasdaq 100 moet overigens niet worden verward met de ‘gewone’ technologiebeurs Nasdaq: dat is de sinds 1971 bestaande index, die vaak op het journaal en in kranten wordt aangehaald. De Nasdaq - officieel Nasdaq Composite genoemd - geeft de aandelenkoers van vierduizend beursgenoteerde technologiebedrijven weer.