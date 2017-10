Eindhovense data-analisten: het werk effectiever en leuker maken

EINDHOVEN - De oude Petrakerk in de wijk Stratum is hun nieuwe hoofdkantoor. De twee puur Eindhovense ondernemers Serge Beniers en Jeroen de Haas vinden het de ideale huisvesting. „Ik kan nu te voet naar mijn werk”, zegt de laatste.

„Maar het is vooral een prachtig gebouw met een prettige werksfeer en een goede uitstraling. Hier kunnen we onze groeikansen zeker waarmaken.”

Groei

Want dat er groeikansen zijn maakt hun verhaal duidelijk. Bright Cape en Pipple hebben het betrekkelijk nieuwe fenomeen data-analyse namelijk naar de praktijk weten te brengen. Serge Beniers begon in 2014 Bright Cape en groeide in drie jaar naar 50 werknemers, waarvan een deel gedetacheerd. „Bij mijn vorige werkgevers kwam ik in aanraking met ondernemers die computerdata willen gebruiken om hun productie te stroomlijnen. Er werd veel over gesproken, maar ik zag weinig goede voorbeelden. Eigenlijk om zo’n voorbeeld op te gaan zetten, ben ik Bright Cape gestart.”

Beniers is bedrijfskundige en hij betrok Jeroen de Haas er als wiskundige bij. De twee kregen onder meer ASML als klant, waar ze ingenieurs helpen om hun werk te baseren op eenvormige informatie. Ook hebben ze voor onder meer ABN Amro bedrijfsprocessen visueel gemaakt¬, gebaseerd op lessen van TU/e prof. Wil van der Aalst. Beniers: „Vroeger hadden bedrijven postbakjes op alle afdelingen. Als er dan documenten heen en weer pingpongden, viel dat op en greep de baas in. Nu alles via computernetwerken gaat zijn de informatiestromen niet meer zichtbaar. Door op schermen die stromen visueel te maken wordt zo’n organisatie weer transparant en heeft de manager direct inzicht hoe dingen lopen.”

Pipple

Jeroen de Haas gaat met twintig van de vijftig mensen verder onder de naam Pipple. „Grote bedrijven willen met hulp van wiskunde hun processen verbeteren. Onze klant Rhenus Logistics met vestigingen in Son, Best en Eindhoven bijvoorbeeld verzendt duizenden pakketjes per dag. Hier kunnen wij onze wiskundige modellen op loslaten. Hoe combineer je die pakketjes en maak je de routes zo efficiënt mogelijk? Zo kunnen wij onze klanten enorm veel tijd en kilometerkosten besparen.”

Pipple werkt dus in opdracht van klanten en Bright Cape pikt dat werk op, legt Beniers uit. „Voor middelgrote en kleine bedrijven is het te duur om eigen systemen te laten ontwerpen. Met Bright Cape gebruiken we het resultaat van Jeroen zijn afdeling om kant en klare software pakketten te maken die voor kleinere bedrijven te gebruiken zijn.”

De twee hebben vele voorbeelden van hoe data-analyse nuttig kan zijn. De Haas: „Een advocatenbureau krijgt honderden verzoeken tot rechtsbijstand per maand. Juristen moeten die lange lappen tekst allemaal lezen en dan toebedelen aan één van de vijftien afdelingen. Wij hebben duizenden van die aanvragen geanalyseerd en een model gemaakt waardoor 70 procent van de aanvragen automatisch kan worden toebedeeld. Dat scheelt vele dure juristenuren aan werk dat niet bepaald leuk wordt gevonden.”

Snel groeien

Beniers en De Haas, die samen met een financier de aandelen in handen heeft, denken dat hun bedrijven snel zullen groeien. Beniers: „Om grote bedrijven ook in het buitenland te kunnen helpen, kijken we ook daar. Denk aan Berlijn, Trento in Italië, Stockholm en Milaan, afhankelijk van onze klanten. Naast de Petrakerk hebben we een vestiging op de High Tech Campus en een in Amsterdam. We denken dit jaar nog naar 60 mensen te groeien, volgend jaar naar 100 en in 2020 naar 200. Eindhoven is een ideale regio, waar we het gros van die groei zeker kunnen realiseren.”

