Eindhovense Dutch Technology Week gaat helpen draagvlak voor technologie te vergroten

VWO-leerlingen die nu in meerderheid voor techniek kiezen. Tweeduizend leerlingen van basisscholen die een minicomputer programmeren. Albert Heijn die zijn nieuwe spaaractie 'Tech is te gek' richt op jeugd en technologie.

De technologiebedrijven en hun partners telden hun zegeningen maandag in Eindhoven bij de start van de zevende Dutch Technology Week (DTW). Nieuwe generaties enthousiast maken voor leren en werken in de technologie lukt steeds beter. Maar we zijn nog niet klaar, klonk ook door tijdens de openingsbijeenkomst.

Om bedrijven in de techsector blijvend te laten floreren, is volgens de sector een groter draagvlak voor technologie in de samenleving nodig. De Dutch Technology Week gaat samen met ondernemersorganisatie FME een campagne opzetten om 'heel Nederland' bewust te maken van de betekenis van technologische veranderingen. Want die komen ieders wereld binnen. Sensoren en camera's als ondersteuning van de verpleging in de ouderenzorg bijvoorbeeld. ,,Maar ook de boer zit achter de computer en zijn koeien staan op internet", illustreerde FME-voorzitter Ineke Dezentjé.

Onder de naam 'UpgradeNL' wordt een driejarig programma uitgewerkt. De technologieweek die zich vanuit Eindhoven uitspreidt over het land wordt daarvan een onderdeel.

Tekst gaat verder onder de video

In de regionale hightechsector is het dreigende tekort aan personeel nog steeds een zorg. Voor 2030 zijn volgens DTW-bestuurder Frits van Hout 120.000 extra medewerkers nodig, 70.000 voor de vervanging van ervaren mensen die met pensioen gaan en 50.000 voor de verwachte uitbreiding van bedrijven in de technische sector.

Onderwijs en arbeidsmarkt in de regio zullen optimaal op elkaar moeten aansluiten. Bestuursvoorzitter Nienke Meijer van Fontys Hogescholen presenteerde een pakket afspraken daarvoor met ruim 200 bestuurders uit het bedrijfsleven, onderwijs, overheid en sociale partners. Onderwijsinstellingen hebben zich vastgelegd op een verdubbeling in 2025 van het aantal afstudeerders in technische en it-studies. De directeuren van bedrijven maken zich sterk voor de voortdurende ontwikkeling van hun medewerkers.