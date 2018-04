Eindhovense film over Sioux van Veldkamp wint prijs in VS

EINDHOVEN - De Eindhovense film 'We bring high tech to life' (Wij brengen hightech in het dagelijks leven) is dinsdagavond in de prijzen gevallen op een groot internationaal festival in Amerika.

Het New York Festival of World's Best TV & Films wordt gezien als het belangrijkste internationale evenement voor dit soort filmproducties. Voor deze editie waren er meer dan duizend inzendingen uit veertig landen, waarvoor de prijsuitreiking dit keer in Las Vegas was. Veldkamp viel vorig jaar in Amerika ook al in de prijzen met de film Dit beweegt Brabant.