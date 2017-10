Eindhovense online cursusverzorger Goodhabitz Europa in

EINDHOVEN - Hoe breid je een succesvol online cursusbedrijf uit naar het buitenland? Maarten Franken, algemeen directeur van Goodhabitz, doet er niet moeilijk over. "Je reist met een paar man met een grote regelmaat naar Londen. Je praat met mensen die je daar kent en via hen maak je kennis met nog meer mensen. Tot je bij iemand komt waarvan je denkt: ja, die past bij ons. Op dat moment is onze Britse vestiging geboren en kunnen we starten met het uitrollen van onze cursussen in Engeland."

Een soortgelijke proces heeft Franken, samen met zijn compagnons Mike van Tilburg en Patrick Stijfs, al in Duitsland doorgemaakt. Ook is een vestiging in Frankrijk al een eind gevorderd en liggen Spanje en de Scandinavische landen te wachten. Dat ze voor de nodige financiering hiervan een blanco cheque hebben gekregen van financier Robert van der Wallen, willen de drie nou ook weer niet zeggen. Maar ze hebben nu wel alle ruimte om te groeien. De schatrijke zakenman heeft eind vorig jaar via zijn investeringvehikel Parcom een 50-procentsbelang in Goodhabitz genomen en waakt als commissaris over zijn investering. De andere helft van de aandelen zijn in bezit van de drie ondernemers.

Netflix

"Tot nog toe hebben we de investeringen uit onze omzet kunnen bekostigen", zegt Franken. "Maar het is wel relaxed dat we voldoende kapitaal achter de hand hebben. Want stel nou dat we in Duitsland of Frankrijk langer tijd nodig hebben om ons concept goed uit te rollen? We hebben in Duitsland nu al veertien mensen, in Engeland zeven mensen en in Frankrijk vier mensen werken. Het is goed te weten dat er volop ruimte is om de vestigingen op te bouwen."

De drie zeggen dat de formule van Goodhabitz, die ze in 2011 in Eindhoven startten, enorm goed aanslaat. "Wij vergelijken die met de formule van Netflix", zegt Mike van Tilburg. "Net als zij werken wij continu aan nieuw aanbod. Met ons team, we zijn inmiddels met 75 mensen, maken we voortdurend nieuwe cursussen. Momenteel hebben we er 109 online. Iedereen die lid is, mag zoveel cursussen volgen als hij of zij wil. Bedrijven kunnen voor een vaste vergoeding van 25.000 euro per jaar al hun werknemers lid maken. We hebben al 500 bedrijven aan ons gebonden die in totaal een miljoen werknemers lid hebben gemaakt."

Patrick Stijfs, onderwijskundige en operationeel directeur, legt uit dat de formule van iedere cursus dezelfde is. "We beginnen altijd met een inleidend blok, dan volgen drie blokken met modules en we sluiten af met een samenvattend blok. We gebruiken storyboards, video's en magazines en werken met cabaretiers die zorgen voor een luchtige en prettige presentatie. Met quizzen en praktijkopdrachten testen we de opgedane kennis en vaardigheden."

Rookworst

,,Alle cursussen worden online gevolgd, zonder bemoeienis van leraren of trainers. De werkgever, onze klant, krijgt rapportages over de gevolgde cursussen en de resultaten. Voor hen hebben we coaches die ze helpen hun personeel te stimuleren mee te doen en de resultaten te interpreteren. Ieder jaar houden we een grote bijeenkomst met onze klanten om ze te inspireren." Donderdag is een dergelijke bijeenkomst in de Schellens fabriek in Eindhoven.

Hoewel de formule in de buitenlandse vestigingen niet verandert, kunnen de cursussen niet simpelweg worden vertaald, zegt Franken. "We vertalen onze cursussen eerst in het Engels en dan kunnen onze vertaalteams in de andere landen ermee aan de slag. Voor de presentatie zoeken we ter plekke cabaretiers en die hebben we zelfs in Duitsland een kunnen vinden. Natuurlijk moeten we ook de typisch Nederlandse dingen veranderen. Een rookworst wordt een bockworst en een frietje met wordt fish and chips."