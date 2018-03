Eindhovense Pillow's Willow wint in San Francisco prijs voor spel 'Spark of Light'

Schaarste op de woningmarkt stuwt de huizenprijzen flink omhoog

19 maart Kopen wordt steeds moeilijker. Veel mensen willen wel een eerste of volgend huis kopen, maar het aanbod wordt steeds schraler. Volgens de nieuwste cijfers van het Kadaster wisselden vorige maand ruim 16.000 woningen van eigenaar, dat is 9,1 procent minder. In januari daalde het aantal verkopen ook al met 3,1 procent.