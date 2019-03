Eindhovense radarchip kijkt door muren heen

Toepassing in slimme gebouwen

Volgens Imec onderzoeker Barend van Liempd is de nieuwe radar een oplossing voor toepassingen in slimme gebouwen. „Denk aan het tellen van mensen, het detecteren van aanwezigheid van mensen voor klimaat- en luchtregeling, het bij noodgevallen snel lokaliseren van slachtoffers of het alarmnummer automatisch bellen wanneer een bejaarde valt. We zijn op zoek naar partners die met ons deze nieuwe technologie willen optimaliseren in een gezamenlijk onderzoeksprogramma.”

De nieuwe radars kunnen microbewegingen detecteren, zoals ademhaling en hartslag. Ze doen dat ook in het donker of in noodsituaties zoals bij rookontwikkeling. Een bijkomend voordeel is dat op radarbeelden mensen niet herkenbaar zijn. Dat is met name belangrijk voor omgevingen waar het essentieel is om de privacy van personen te garanderen, zoals in ziekenhuizen, hotels of kantoren. In veel omstandigheden zijn ze volgens Holst Centre beter geschikt dan camera’s om de aanwezigheid, positie en activiteit van mensen te detecteren.