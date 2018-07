Eindhovense sensor ziet zelfs één suikerkorrel in Olympisch zwembad

Nieuwe klasse van sensoren

„We voorzien dat uit onze vinding een geheel nieuwe klasse van sensoren gaat ontstaan”, zegt Prins. Daarmee kan onder meer de aanwezigheid van voor het lichaam essentiële stoffen worden gemeten zoals eiwitten, hormonen en medicijnen die soms in het bloed in een extreem lage concentratie aanwezig zijn. Het zijn concentraties vergelijkbaar met één suikerkorrel opgelost in een Olympisch zwembad.

Methode aangetoond

Volgens de onderzoekers is de methode nu aangetoond voor sommige eiwitten en DNA. Maar Prins zegt dat de technologie breed toepasbaar is. Hij denkt onder meer aan een sensor die gekoppeld aan een katheter metingen binnen het lichaam kan verrichten. Patiënten kunnen dan in de operatiekamer of in de intensive care nauwkeurig worden bewaakt. Maar ook voor het waarnemen van biomoleculen in industriële processen en in de waterzuivering kunnen de nieuwe sensoren gebruikt worden.