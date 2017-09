Eindhovense start-up Vention schaalt op van prototyping naar ontwikkeling producten

We zitten nog niet of Hans de Penning (24) steekt van wal. Hoe hij twee jaar geleden met Frank Poort (24) een bedrijfje in prototyping begon onder de naam FRANS (Frank en Hans). Aanleiding was een vraag van Tingle, een start-up die bezig was met de ontwikkeling van een muziekinstrument en daar ondersteuning bij zocht.

Poort en De Penning, toen nog studenten, gingen ermee aan de slag. "Al snel bleek dat we er wel veel uren mee kwijt waren en hebben we maar een factuur gestuurd", lacht De Penning.

Toen het zich begon rond te spreken dat de jonge ingenieurs ideeën konden omzetten naar werkende prototypes, stroomden de opdrachten binnen. "In het begin maakten wij werkende prototypes op basis van ontwerpen van anderen, maar steeds vaker gingen we meedenken over het ontwerp en nu ontwikkelen we vaak ook de producten", zegt Thom van Eijk (22).

Hugsy

Hij noemt wat voorbeelden van projecten. "We hebben het babydekentje Hugsy dat de hartslag van de moeder imiteert, ondersteund maar we werken ook samen met Amber, deelservice voor zelfrijdende elektrische auto's."

De Penning noemt Xignal als sprekend voorbeeld, een slimme ratten- en muizenval. "In magazijnen waar voedsel ligt opgeslagen, staan overal muizenvallen. Maar het kost dagelijks veel tijd om die af te lopen om te zien of er iets in zat. Nu hebben we een muizenval ontwikkeld die met hulp van een sensor via een app op je telefoon aangeeft wanneer een val dichtklapt. Dan weet je precies welke val je moet controleren."

Omdat de start-up steeds meer opdrachten kreeg, waren er ook steeds meer mensen nodig. Het bedrijf groeide uit zijn jasje en verhuisde naar gebouw 12 op de High Tech Campus waar meer hightech start-ups hun plek hebben gevonden. "Voor ons is de High Tech Campus de ideale omgeving voor samenwerking met ander bedrijven en start-ups en het ontwikkelen van nieuwe projecten", stelt De Penning. "Met de verhuizing hebben we ook onze naam gewijzigd in Vention, een samentrekking van venture, onderneming, en invention, uitvinding."

Ambitie

Inmiddels werkt Vention met vijftien man, allemaal gespecialiseerd in elektronica, werktuigbouw of softwaredesign. Niet iedereen werkt voltijds, een deel studeert nog, maar het zijn zeker geen bijbaantjes. Iedereen krijgt marktconform betaald. Volgens De Penning zijn de salarissen vergelijkbaar met die van ASML en Prodrive, namen die in het gesprek regelmatig vallen. Want ook aan ambitie is geen gebrek. "Het enige dat ontbreekt zijn vrouwen", biecht de jonge ondernemer op.