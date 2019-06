Eindhovense 'superhub' voor pakketdienst UPS

Brussel schuift meerjaren­be­gro­ting voor zich uit

1:50 De onderhandelingen over de EU-meerjarenbegroting voor de periode 2021-2027 moeten eind dit jaar zijn afgerond zijn, vinden de lidstaten. Eerder beoogden de EU-regeringsleiders nog een akkoord in de herfst over het zogeheten Meerjarig Financieel Kader (MFK). Ze houden er op hun top in oktober een ,,gedachtewisseling’’ over, hebben ze afgesproken.