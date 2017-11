Eindhovense topman van arbobedrijf ziet verandering door ICT

Hij laat een lijstje zien dat duidelijk maakt hoe zijn bedrijf sinds de oprichting in 2001 jaar na jaar groeide tot een omzet van 130 miljoen euro, terwijl andere arbodiensten omzet inleverden. De groei komt ook door de opmerkelijke overname van Arboned in 2015. "Het was wel apart dat wij een bedrijf overnamen dat drie keer zo groot was. Maar we zijn er in geslaagd ook de dalende omzet bij Arboned om te zetten in een stijging."

Huijbregts startte zijn bedrijf, samen met compagnon Antoinette Simons, nadat hij zijn hightechbedrijf ID-All verkocht aan het grote concern Zetes. Als technologieondernemer was hij aanvankelijk een vreemde eend in de bijt tussen de arbodiensten. "Het was voor mij in het begin eigenlijk niet meer dan een investering in de doorstart van een failliet bedrijf. Met 25 mensen kwamen we op een markt die ontzettend aan het veranderen was. Vooral nadat in 2005 bij bedrijven de verplichting wegviel om met een arbodienst te werken. Dan moet je je meerwaarde kunnen bewijzen ten opzichte van het zelf opzetten van een preventiebeleid."

Software

Dat deed Huijbregts behalve met adviseurs en bedrijfsartsen met computerprogramma's die hij in eigen huis liet ontwikkelen. "Ik heb in het verleden vaker ICT met medische technologie gecombineerd. Ik wist dat we zaken als de verzuimadministratie goed kunnen automatiseren. Ook hebben we systemen ontwikkeld waarmee we werknemer, thuisfront, werkgever en de werkomgeving kunnen voorzien van alle informatie en adviezen die nodig zijn."

Dat werkte zo goed dat Huijbregts zijn ICT afdeling flink uitbouwde tot het huidige IT&Care. "Met onze computersystemen verzamelen we een enorme hoeveelheid waardevolle geanonimiseerde data. Die gebruiken we in een methode die we digitale auto anamnese, afgekort Daan, noemen. Uit al die gegevens blijkt dat het ziekteverloop van een klacht vaak eenzelfde beeld laat zien. Door werknemers met klachten eerst een aantal vragen in de virtuele spreekkamer van Daan te laten beantwoorden, kunnen we met behulp van onze data meestal het ziekteverloop voorspellen. Zo kan de bedrijfsarts veel sneller een diagnose stellen en op het juiste moment gerichte, persoonlijke adviezen geven en doelgericht interventies in zetten. We hebben dat uitgebreid getest en we hebben gezien dat we bij psychisch verzuim gemiddeld 21 verzuimdagen per geval kunnen besparen."

Tekort aan bedrijfsartsen

Huijbregts geeft toe dat niet alle bedrijfsartsen dit een verrijking vinden. "Een deel van de oudere generatie artsen heeft daar moeite mee. Maar iedereen ziet dat het tekort aan bedrijfsartsen een nijpend probleem is. Wij hebben er momenteel 435 in dienst en hebben er eigenlijk 500 nodig. We hebben er nu weer 32 aangenomen, maar er stromen er ook uit. Automatisering zorgt dat we toch kunnen groeien."

Huijbregts ziet nog steeds flinke groeimogelijkheden in een veranderend landschap van arbodienstverlening. "Wij zijn klaar voor een accentverlegging van de werkgever naar de werknemer. We hebben hiervoor onze MyCare portal ontwikkeld waar werknemers alles kunnen vinden over werken en hun gezondheid. Als ze van werkgever veranderen nemen ze de portal mee. Het is in de toekomst ook niet meer de werkgever die voor arbodiensten betaalt, maar inkomens- en zorgverzekeraars. Zij hebben immers baat bij een goede begeleiding om ziekte en verzuim te voorkomen." Huijbregts is met verzekeraars en werkgeversorganisaties in gesprek over hoe een dergelijke structuur vorm zou moeten krijgen. "Ik besef dat nog niet alle partijen klaar zijn voor zo'n omslag. Daarom kijken we naar mogelijkheden om onze IT-systemen in licentie te geven. En dan niet alleen voor onze collega's in de arbowereld. Maar ook bijvoorbeeld gemeenten zouden er baat bij kunnen hebben bij het efficiënt vervullen van hun zorgtaken. Wie weet kan de gemeente Eindhoven met onze systemen zijn miljoenentekorten op zorggebied wel wegwerken."

Marktleider

Human Total Care is een arbodienstverlener met het hoofdkantoor in Eindhoven en 108 vestigingen verspreid over het land. Het bedrijf is met een omzet van 130 miljoen euro leider op een markt van 600 miljoen euro. Het bedrijf heeft 65.000 werkgevers als klant met 1,5 miljoen werknemers. Bij Human Total Care werken 1400 werknemers, waarvan 435 artsen.

Het bedrijf is verdeeld in vijf divisies. De grootste is Arboned, gericht op middelgrote en kleine bedrijven. De divisie Human Capital Care is een arbodienst met voornamelijk grote bedrijven als klant. Mensely begeleidt bedrijven die zelf de regie willen houden. Focus Nederland is een loopbaanadviesbureau en IT & Care is het zelfstandige IT bedrijf dat software ontwikkelt voor gebruik in arbodienstverlening.

Human Total Care bouwt in Son een nieuw kantoor volgens de Well Building Standaard. Dat zijn richtlijnen gericht op gezonde en gelukkige werknemers die uiteraard voldoen aan de strengste arboregels.

'Ziekteverzuim halveren in betere werksfeer'

In vijf jaar kan er veel gebeuren in een organisatie als de gemeente Veldhoven met 325 personeelsleden. Gemeentesecretaris Erik de Ruiter en Menno Remans, commercieel manager van Human Capital Care, kunnen niet één oorzaak noemen die verklaart dat in die periode het verzuim werd teruggebracht van 7 naar 3,2 procent."Om te beginnen hebben we onze organisatie veranderd", zegt De Ruiter. "Van een strikt hiërarchische naar een met minder leidinggevenden, die meer coördinerend en coachend optreden. Ook hebben we de drempel naar de bedrijfsarts verlaagd door een wekelijkse aanwezigheid hier in het gemeentehuis, waar mensen die nog niet uitgevallen zijn terecht kunnen. Zo kunnen we medewerkers tijdig helpen door hun functie aan te passen of ze door te laten stromen zodat ze zich goed voelen bij hun taken. Dat geldt ook voor onze senioren, die immers niet meer zo makkelijk vervroegd met pensioen kunnen.

Ook zijn in overleg met de preventiemedewerker van de gemeente en de adviseur van Human Capital Care de praktische werkomstandigheden, zoals de klimaatregeling, verbeterd. Er zijn flexibele werkplekken gekomen. Niet alleen bureaus, maar ook vides en plekjes waar mensen zich terug kunnen trekken en aantrekkelijke ruimtes om te overleggen of koffie te drinken. We hebben zelfs de kantine afgeschaft en stimuleren mensen tijdens de lunch de deur uit te gaan."

Vertrouwen

Remans zegt groot voorstander te zijn van een wekelijkse aanwezigheid van de bedrijfsarts op de werkplek. "Niet alleen de verzuimduur, maar ook het aantal ziekmeldingen is hierdoor flink gedaald. We zorgen voor een goede terugkoppeling, natuurlijk zonder medische gegevens prijs te geven. Je mag het niet vertellen als iemand rugklachten heeft, maar wel welk werk hij kan doen. Daarbij is het vertrouwen tussen bedrijfsarts en bedrijf natuurlijk heel belangrijk. We verzamelen al die informatie en op basis van die data geven we gevraagd en ongevraagd advies. Hierover gaan we dan in overleg met bedrijfsarts, preventiemedewerker en gemeentesecretaris. Het is de kunst om, ook als het goed gaat, alert en scherp te blijven en er natuurlijk voor te zorgen dat de arbowetgeving goed wordt nageleefd."

Volledig scherm Flexplekken in gemeentehuis Veldhoven. © FotoMeulenhof

'Ik wil bij Dikkie & Dik zelf regie houden'

Voor een middelgroot bedrijf als kinderopvang Dikkie & Dik, met ruim honderd werknemers in vijf vestigingen in Eindhoven, moet een arbodienst als een partner werken.

Dat vindt personeelsfunctionaris Marjo van Wouden van Dikkie & Dik en Miriam van der Werff van Arboned is zo'n partner. "Ik houd zelf de regie in handen, waarbij ik vragen kan stellen en ideeën krijg aangereikt", zegt Van Wouden. "Zo hebben we projecten gedaan over het werken met beeldschermen, activiteiten gehouden in het kader van de week van de werkstress en voorlichting gegeven aan oudere werknemers.

Daarnaast is er natuurlijk de wetgeving, die nogal eens wil veranderen, waar we de arbodienst hard bij nodig hebben. Ik ben zelf ook verzuimcoördinator en ik durf te stellen dat ik meestal weet wat er aan de hand is, vóór de bedrijfsarts in beeld komt. In een kleine organisatie ken je de mensen en geef je elkaar vertrouwen. Met het online overzicht van Arboned weten we per kwartaal bovendien heel goed hoe we scoren. Dat is op dit moment beter dan het landelijk gemiddelde in de kinderopvang van een ziekteverzuim van 4,6 procent."

Miriam van der Werff zegt dat in kleine organisaties het er vaak wat informeler aan toe gaat. "Onze bedrijfsarts geeft uiteraard nooit medische gegevens. Maar de personeelsmedewerker kent vaak het persoonlijke verhaal en kan daaruit conclusies trekken over het verzuim. Wij helpen om elk jaar een verzuimanalyse te maken en dan kijken we hoe we verbeteringen in de werksituatie kunnen aanbrengen. Dat kan zijn op het gebied van lichamelijke belasting, maar ook psychische belasting en stress. We brengen de arbeidsrisico's in kaart en bieden preventief onderzoek aan. We kunnen behalve de bedrijfsarts veel deskundigen inzetten op gebieden zoals veiligheid, vitaliteit, gezondheid en ergonomie. Het doel is altijd werknemers lang en gezond aan het werk te houden."