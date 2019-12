Eindhovense touroperator Vacansoleil verkoopt eigen campings

Vacansoleil maakte vrijdag de verkoop van de Franse camping Le Grand Dague bekend. De camping in de Dordogne is de eerste van vijf eigen campings waarvan het Eindhovense bedrijf afscheid neemt. De verkoop van de andere vier - in Frankrijk en Luxemburg - wordt voorbereid.

De eigen campings werden geëxploiteerd onder de vlag van zusterbedrijf Iris Parc. Vacansoleil kon daarmee zijn afhankelijkheid van andere campingeigenaren verminderen. Als touroperator krijgt het maar een beperkt aantal plaatsen per camping toegewezen. Vacansoleil gebruikte de eigen campings ook om producten en diensten te testen en zo te weten wat bij gasten in de smaak valt.

Consolidatie van campingketens

Drie jaar geleden kondigde het Eindhovense bedrijf nog aan om meer campings te willen kopen. Nu stelt het dat het exploiteren van campings in eigen beheer niet meer strookt met de ambities. ,,In de markt is sprake van een consolidatie van campingketens. Om zelf een grote keten van eigen kwalitatief hoogstaande campings op te bouwen zouden we behoorlijk moeten investeren", legt commercieel directeur Guido Tusek uit.

Hij is toegetreden tot de directie die sinds de zomer weer onder leiding staat van eigenaar Wim Backers. ,,Hij wilde weer actiever bij het bedrijf betrokken zijn", stelt Tusek.

De nieuwe directie heeft de keuze gemaakt om te investeren in de kernactiviteit van het bedrijf als touroperator. ,,De komende jaren gaan we nog intensiever investeren in de samenwerkingen met campingpartners. Zowel met onze huidige meer dan 500 partners als met nieuwe partijen", zegt Tusek.

Ook wil Vacansoleil investeren in innovatieve producten, marketing en IT-systemen. ,,Zo willen we onze positie als campingspecialist verder verstevigen en de uitstraling van ons merk een extra impuls geven.”

Gebruik van online data

Ook in de markt van campingvakanties gaat het snel met het gebruik van online data. ,,Om daarin voorop te blijven lopen, zullen we moeten investeren.”

De koerswijziging is niet ingegeven door financiële motieven, stelt de commercieel directeur. De jaaromzet van Vacansoleil is met zo'n 100 miljoen euro stabiel, zegt hij. ,,Onze cijfers van 2017 tot en met 2019 zijn redelijk in balans. We zijn een financieel gezonde organisatie.”