Eindhovense vinding: kaartje op scherm drukken als controle op geldigheid

Holst Centre noemt zijn vinding in het wetenschappelijk blad Nature Electronics een c-touch tag. Het is een dunne flexibele chip die makkelijk aan te brengen is op papieren of plastic producten. Deze kunnen dan communiceren met 4,5 miljard mobiele telefoons in de wereld en met alle andere apparaten met een aanraakscherm. Zonder een aparte lezer of andere hardware kunnen ze de chipjes uitlezen en Holst Centre spreekt van een mogelijkheid om triljoenen objecten en producten bestemd voor dagelijks gebruik een elektronisch label te geven.