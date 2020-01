Eindhovense winst bij titanenstrijd om Adidas-strepen

Het is de tijd van varkenspest en het overlijden van prinses Diana. Op de radio klinkt Alane van Wes en Don't Speak van No Doubt. In dat jaar, 1997, hangt kledinggigant H&M aerobics-pakjes in de winkelrekken. En daar krijgen ze bij Adidas rode vlekken van in hun nek. Want die twee verticale strepen op de mouw en de schouders en op de zijkant van de broek lijken wel erg op het zorgvuldig opgebouwde driestrepenmerk. Adidas trekt alle registers open en al snel is het jarenlang rechtszaal in, rechtszaal uit.