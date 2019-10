Elektrische truck pas vanaf 2028 financieel aantrekkelijk, meent ING Economisch Bureau

Elektrici­teits­net in delen Flevoland en Friesland al niet meer beschik­baar voor zonnepar­ken

1 oktober Het elektriciteitsnet piept en kraakt op steeds meer plekken in Nederland door de stormachtige opmars van zonneparken en stroomvretende datacenters. Volgens netbeheerder Liander is er in grote delen van Flevoland en Friesland al geen capaciteit meer beschikbaar voor nieuwe zonneparken of windmolens. Ook is nieuwe aansluiting op het stroomnet voor grote bedrijven op sommige plekken nu al niet meer mogelijk.