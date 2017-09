ELI Play uit Eindhoven levert trampolineparcours RTL-show

ASML beloond voor werken aan duurzaam imago

12:03 VELDHOVEN - Dat er in de zwarte toren van ASML in Veldhoven nou kurken van champagneflessen knalden wil Mark Konings niet zeggen. Maar zijn collega's van de afdeling duurzaamheid- en risicomanagement feliciteerden hem wel met de notering van de chipmachinefabrikant in de Dow Jones Duurzaamheidsindex. Het was een beloning voor het drie jaar duurzamer maken van het bedrijf en het imago van ASML. Want, 'dat is ook in belang van de belegger', aldus Konings.