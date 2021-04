Elke 17 uur komt er een miljardair bij

Even winkelen in Duitsland? Vanaf vandaag alleen na negatieve sneltest

29 maart Winkelen over de grens in Duitsland? Dat mag vanaf vandaag alleen nog na een negatieve sneltest. Klanten moeten laten zien dat ze recent zijn getest en geen corona onder de leden hebben, anders komen ze de winkel niet in. Voor supermarkten en benzinepompen geldt dit niet: hier blijft alles bij het oude.