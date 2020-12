Emotionele oproep ondernemers aan kabinet: 'Ik vrees dat er gaten gaan vallen in de winkelstraten’

De tweede lockdown komt op het moment dat steeds meer bedrijven in Oost-Nederland net ‘dat dieprode’ verlieten en steeds vaker ‘gezond groen’ kleurden. We gingen ‘investerend de coronacrisis uit’, maar in het staart van de pandemie krijgen bedrijven nog een keer de volle laag, zien ook Jacco Vonhof van ondernemerorganisatie MKB-Nederland en Karel Heijink van VNO-NCW Midden (de vier provincies Flevoland, Overijssel, Gelderland en Utrecht).

Wat betekent de tweede lockdown voor ondernemers?

Vonhof: ,,We hadden het gevoel dat we het met alle steunpakketten - waar wij zelf zo voor streden - goed deden voor de sectoren die de hardste klappen kregen, de cultuur, horeca, reizen en evenementen. En dan komt nu weer een hele nieuwe groep in problemen, winkels, kappers, kledingzaken, speelgoedwinkels... Mijn grootste zorg gaat naar bedrijven die afhankelijk zijn van dit seizoen en kerst."

Heijink: ,,Dat zijn normaal hun topweken."

Vonhof: ,,Dan halen zij anders 10 procent van de jaaromzet. Dat maken ze nooit meer goed.”

Na de eerste lockdown voorspelden economen een faillissementsgolf. Die bleef uit. Of komt die er nu toch nog? Is de tweede lockdown een tik te veel?

Vonhof: ,,Voor veel winkels in winkelstraten dreigt dat wel; daar zit nog heel weinig vet op de botten. Ik vrees dat er gaten gaan vallen in de winkelstraten.”

Heijink: ,,Er komen nieuwe steunpakketten, dat moet en dat moet blijven.”

Vonhof: ,,Die steunpakketten zijn natuurlijk niet alles. De horeca kreeg 1,5 miljard. Maar stak er zelf ook nog eens 3,5 miljard eigen geld in. De bodem raakt een keer zicht. Het geld raakt op.”

Volledig scherm Karel Heijink, regiodirecteur van ondernemersorganisatie VNO-NCW Midden (Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht). © Maarten Sprangh

Bent u het met de tweede lockdown eens?

Heijink: ,,Vanuit het oogpunt van gezondheidszorg zeg ik ja. Dan kun je het nog vanuit economisch en maatschappelijk oogpunt bekijken... Het heeft niet zoveel zin om daarover te soebatten. Er roepen al te veel meningen, dat is de reden dat we zijn waar we zijn. Weet u, het is een enorme klap, maar dan zeg ik: liever dat we die nu in een keer krijgen en niet maar wat aanmodderen, dan kunnen we er straks ook snel weer uit en verder.”

Vonhof: ,,Ik ben vader, zoon, ondernemer en voorzitter van MKB-Nederland en alles bij elkaar kun je dan niet tot een andere conclusie komen dan een lockdown. Dat is de enige slotsom.

Maar had het zover moeten komen? We hebben wat kansen laten liggen, niet alleen de overheid of de GGD maar (ik wil niet jij-bakken), iedereen. We dacht, dat we in de zomer het virus onder controle hadden en pakten te weinig door. We lieten te snel los. Het is uiteindelijk ons gedrag.”

In maart sprak premier Rutte van een ‘intelligente lockdown'. Dat intelligente is er nu wel vanaf. Wat is volgens u nu slim?

Heijink: ,,Zorg voor perspectief. Massaal testen, sneltesten en zo snel mogelijk vaccineren zodat de economie vanaf 19 februari weer vooruit kan. Dat miste ik in de toespraak. Die boodschap is mentaal belangrijk om het vol te houden. We snakken allemaal naar perspectief.”

Vonhof: ,,Ondernemers zijn aangeboren optimisten. Die zullen altijd naar kansen blijven kijken. Maar dat perspectief moet er zijn. Als dat ontbreekt dan breekt en buigt uiteindelijk de grootste optimist.”