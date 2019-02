En weer 4 euro! Hogere bedragen voor goede doel door pinnen aan de deur

Het is handig voor mensen die geen kleingeld in huis hebben maar best wat willen doneren aan het goede doel: de pincollectebus. Twee jaar geleden werd het apparaat geïntroduceerd. Reden voor goede doelen om voor de tweede keer het gebruik te evalueren. Wat blijkt? Het werpt zijn vruchten af.

In het tweede testjaar blijkt namelijk het aantal donateurs dat de pinpas verkiest boven betaling met kleingeld met ruim 10 procent te zijn gestegen ten opzichte van het eerste jaar. Inmiddels wordt bij collecte aan huis 27 procent van de donaties gedaan met de betaalpas of mobiele telefoon. En: niet alleen wordt er steeds vaker voor de pinpas gekozen, ook zijn de opbrengsten hoger dan in het eerste testjaar.

Groei

Ter illustratie: het totale aantal donaties per pinbus is in 2018 gestegen met 13 procent. De gemiddelde pindonatie bij een pincollectebus bedraagt 3,94 euro.