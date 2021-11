Eneco betaalde 2 miljoen voor klanten failliete Welkom Energie

De koopsom die Welkom Energie-eigenaar Jaap Bakker medio oktober met Eneco overeenkwam bedraagt exact 2.117.500 euro, zo valt te lezen in het financiële verslag dat de curator gisteren bij de rechtbank Midden-Nederland deponeerde. In totaal zit er 1,95 miljoen euro in de failliete boedel van Welkom Energie.

Welkom Energie werd op 29 oktober failliet verklaard door de rechtbank Midden-Nederland. Eerder hadden Welkom Energie en Eneco met goedkeuring van toezichthouder ACM een deal gesloten, waarbij Eneco de 90.000 klanten overnam.

Hoewel de energieleverancier destijds erkende daarvoor te betalen, weigerde Eneco de overnamesom te noemen. Nu is de hoogte dus bekend.

Weinig schuldenaren

Onduidelijk is of de gehele 1,95 miljoen euro in de boedel beschikbaar is voor de 90.000 gedupeerden. Kijkend naar het financieel verslag lijken er op het eerste gezicht weinig andere schuldenaren te zijn, ook geen preferente zoals de Belastingdienst.

Meer informatie volgt komende dagen als curator Van Raaijen van Okkerse & Schop Advocaten met zijn eerste schriftelijke faillissementsverslag komt. Hij legt daar nu de laatste hand aan. ,,Het volgt komende dagen”, laat Van Raaijen deze site weten.

Het geschil met gashandelaar GasTerra is in ieder geval nog niet uit de wereld, stelt de curator. Gerechtelijke stappen zijn echter nog niet ondernomen. ,,Maar ik wil verder niet op mijn verslag vooruitlopen.”

Kleine lettertjes

Eerder onthulde deze krant dat de curator van Welkom Energie in de clinch ligt met gashandelaar GasTerra over een eerder dit jaar aangekochte partij gas. Door de explosief gestegen gasprijs kan de curator hier miljoenen euro's mee verdienen. GasTerra - in handen van de Staat, Shell en ExxonMobil - ligt echter dwars en beroept zich op de kleine lettertjes van het contract.

Al met al lijkt er voorlopig voor de 90.000 gedupeerden 2 miljoen euro beschikbaar. Een bijzonder laag bedrag: veel ex-klanten hebben nog honderden euro's te goed, blijkt uit de eindafrekening die ze inmiddels hebben ontvangen. En dat is nog exclusief de welkomstbonus van soms 200 euro of meer.

Hoofdprijs

Ondertussen rekent Eneco de hoofdprijs aan de 90.000 klanten. Het bedrijf hoefde namelijk in de door de ACM gefiatteerde deal niet de energiecontracten mee te nemen. De gedupeerden betalen een gasprijs van liefst 1,80 euro per kubieke meter gas en 49 cent voor een kilowattuur stroom.

Hoewel het energiebedrijf claimt dat het geen gekke tarieven zijn, is inmiddels duidelijk dat ze tot de hoogste in de markt behoren. Grote concurrenten als Vattenfall en Essent hanteren beduidend lagere tarieven. Hetzelfde geldt voor veel andere energieleveranciers.

Het leidt tot grote woede onder de gedupeerden van Welkom Energie. Velen beweren meteen over te stappen van Eneco naar een andere leverancier zodra dit wettelijk mogelijk is.

