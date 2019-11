Eneco komt in Japanse handen

Volgens Eneco blonk het bod van de Japanners uit in prijs en transactiezekerheid en was het ook voor de medewerkers de beste optie. Mitsubishi Corporation, wordt voor 80 procent eigenaar en Chubu voor het resterende deel. Zij financieren de transactie volledig uit eigen middelen.

Het energiebedrijf is nu nog in handen van 44 gemeenten, maar wordt geprivatiseerd. Er waren drie kandidaten in de race voor het energiebedrijf: Shell/PGGM, Rabobank/KKR en het Japanse Mitsubishi. Eerder leek het erop dat Shell de beste papieren bezat. Naast Shell en Rabobank is Mitsubishi best een outsider. De Japanners zijn vooral bekend als automaker, niet als investeerder in (groene) energie.