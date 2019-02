Eneco: meer weglopende klanten door hoge energierekening

In zakelijke taal klinkt het wat omfloerst, maar al het gedoe rond de gestegen energierekening gaat ook bij Eneco niet ongemerkt voorbij. Sinds enkele maanden is er ‘beduidend meer beweging in de klantenportefeuille’, stelde Eneco-ceo Ruud Sondag vanmorgen. ,,We zien meer mobiliteit.’’ Even later is hij duidelijker. ,,Door de gestegen prijzen zijn meer mensen op zoek naar een goedkope dienstverlener.’’



Eerder meldde het AD al dat een recordaantal Nederlanders overstapt op een goedkopere leverancier. Of er meer Eneco-klanten weglopen dan er worden gewonnen, is te vroeg om te zeggen, stelt Sondag. ,,We hopen er neutraal uit te komen.’’ Hij spreekt van een zeer competitieve markt, waarbij Eneco ook met telefonische verkoop werkt. Toch stelt hij dat zijn bedrijf beduidend minder agressief te werk gaat dan verkopers namens Essent en Nuon. Die concurrenten kwamen afgelopen maand in opspraak. ,,Wij zitten er dicht op en controleren onze verkopers heel zorgvuldig.’’



De gestegen energierekening zou ertoe kunnen leiden dat meer huishoudens in betalingsproblemen raken, stelt Eneco. ,,De laatste jaren is dat aantal gedaald dankzij de gunstige economie. We houden er rekening mee dat het nu weer oploopt, maar dat is nog te vroeg om te zeggen.’’



Met een beetje geluk kunnen de energieprijzen vanaf juli ook weer dalen. De gasprijzen zijn sinds november gedaald en door de tot nu toe warme winter is het verbruik laag. De opslagtanks zitten vol, aldus Eneco. ,,Maar hoe bestendig de daling van de gasprijzen is, weten we nog niet’’, zegt financiële topman Guido Dubbeld.