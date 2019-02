Eneco: meer weglopende klanten door hogere energierekening

Eneco, dat dit jaar wordt geveild, moet heel hard zijn best doen om klanten vast te houden. Door de fors gestegen energienota zoeken veel mensen naar een voordeliger deal, zei topman Ruud Sondag bij de presentatie van de jaarcijfers over 2018.

In zakelijke taal klinkt het wat omfloerst, maar al het gedoe rond de gestegen energierekening gaat ook bij Eneco niet ongemerkt voorbij. Sinds enkele maanden is er ‘beduidend meer beweging in de klantenportefeuille’, stelde Eneco-ceo Ruud Sondag vanmorgen. ,,We zien meer mobiliteit.’’ Even later is hij duidelijker. ,,Door de gestegen prijzen zijn meer mensen op zoek naar een goedkope dienstverlener.’’

Eerder meldde het AD al dat een recordaantal Nederlanders overstapt op een goedkopere leverancier. Of er meer Eneco-klanten weglopen dan er worden gewonnen, is te vroeg om te zeggen, stelt Sondag. ,,We hopen er neutraal uit te komen.’’ Hij spreekt van een zeer competitieve markt, waarbij Eneco ook met telefonische verkoop werkt. Toch stelt hij dat zijn bedrijf beduidend minder agressief te werk gaat dan verkopers namens Essent en Nuon. Die concurrenten kwamen afgelopen maand in opspraak. ,,Wij zitten er dicht op en controleren onze verkopers heel zorgvuldig.’’

De gestegen energierekening zou ertoe kunnen leiden dat meer huishoudens in betalingsproblemen raken, stelt Eneco. ,,De laatste jaren is dat aantal gedaald dankzij de gunstige economie. We houden er rekening mee dat het nu weer oploopt, maar dat is nog te vroeg om te zeggen.’’

Met een beetje geluk kunnen de energieprijzen vanaf juli ook weer dalen. De gasprijzen zijn sinds november naar beneden gegaan en door de warme winter ligt het verbruik bovendien laag. De opslagtanks zitten vol, aldus Eneco. ,,Maar hoe bestendig de daling van de gasprijzen is, weten we nog niet’’, zegt financiële topman Guido Dubbeld.

Prima cijfers

Over 2018 boekte Eneco prima jaarcijfers. De winst steeg van 127 miljoen euro in 2017 naar 136 miljoen afgelopen jaar. De omzet steeg een kwart, mede doordat Eneco tweehonderdduizend particuliere en zakelijke klanten van E.on overnam. Verder nam Eneco ook de resterende aandelen van het groene Duitse energiebedrijf LichtBlick over.



Het aantal klantcontracten steeg hierdoor afgelopen jaar naar 6 miljoen. De omzet eindigde op 4,2 miljard euro, flink meer dan de 3,4 miljard euro in 2017. Het aantal medewerkers daalde vorig jaar van 3.049 naar 2.990, mede door een reorganisatie die in totaal 250 banen kost.



De winst van Eneco werd daarnaast geholpen door het kabinetsbesluit om de dividendbelasting tóch niet af te schaffen. ,,In plaats daarvan koos het kabinet voor een lagere vennootschapsbelasting,” zei financieel directeur Guido Dubbeld. Dat levert het bedrijf een voordeeltje van 40 miljoen euro op. Hij sprak van ,,prachtig cadeau, waar wij hartstikke blij mee zijn.” Concreet kan Eneco dankzij de lagere belasting honderden miljoenen euro’s die het in de crisisjaren investeerde goedkoper afschrijven.

Bruid

Al met al oogt Eneco als de bruid die zich mooi heeft opgepoetst voor haar aanstaande bruiloft. Dit jaar volgt de veiling, belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk 3 maart officieel melden. Eneco zette daarvoor vandaag een advertentie in de Financial Times en in het Financieele Dagblad.



Niet dat die advertentie perse nodig is. Afgelopen tijd hebben al diverse partijen aangegeven belangstelling te hebben. Zo deden Shell en PGGM dat onlangs in het AD. ,,Dat hebben wij ook gelezen’’, lacht Sondag. ,,Partijen weten ons echter niet alleen via de pers te vinden, ook adviseurs melden zich. Er lijkt veel belangstelling.’’ De nieuwe advertentie is vooral bedoeld om officieel te maken dat het veilingproces nu echt van start is.

Blik in de boeken

Eneco zegt na 3 maart een selectie te maken uit de gegadigden, die overigens niet meteen een super gedetailleerd businessplan hoeven in te leveren. De geselecteerde partijen krijgen vervolgens een blik in de boeken van het Rotterdamse energiebedrijf. Juist vanwege de veiling geeft Eneco geen verwachting voor 2019. Wel staat het bedrijf er prima voor. ,,De koper krijgt een bedrijf met een prachtig businessplan, maar ook een forse investeringsagenda van 1,5 miljard euro de komende drie jaar.’’ Bedoeling is dat er begin volgend jaar een deal ligt met een kopende partij.

Sondag, die vorig jaar mei de weggestuurde Jeroen de Haas opvolgde, betreurt het twee jaar lange gekonkel tussen aandeelhouders, directie en raad van commissarissen. ,,Ook wij hebben daar een rol in gespeeld, erkennen we. Maar dat is voorbij, nu is het rustig.’’ Dat de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam de gang van zaken onderzoekt, brengt daar geen verandering in, stelt hij. ,,Die procedure is inderdaad niet ingetrokken, maar dat maakt geen verschil.’’