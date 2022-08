Eneco wil energiesubsidie op basis van inkomen om huishoudens te compenseren

NXP voelt het nog lang niet maar merkt het wel: iets minder vraag naar chips voor smartpho­nes

EINDHOVEN - Of het druk is bij NXP? Nu bestellen, is met een beetje geluk de eerste week van augustus 2023 geleverd krijgen. De vraag is nog altijd veel groter dan de Eindhovense chipmaker aankan. Toch dient de eerste terughoudendheid zich aan.

26 juli