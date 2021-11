Energiebedrijf Enstroga valt ook om, klanten verdeeld over andere leveranciers

Enstroga is na Welkom Energie het tweede energiebedrijf binnen een maand dat omvalt door de torenhoge gasprijzen. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) trekt de leveringsvergunning van de Duitse leverancier in. De klanten worden verdeeld over alle andere energiebedrijven.

Dat Enstroga in zwaar weer verkeerde, was al enkele weken duidelijk. De leverancier kwam recent in het nieuws door de hondsbrutale brieven die veel klanten ontvingen. Daarin dreigde het energiebedrijf hun energiecontract te beëindigen, tenzij ze een enorme tariefsverhoging zouden accepteren. De ACM kwam daarop in actie en verbood deze praktijk.

Het uit Duitsland afkomstige Enstroga vroeg klanten daarop vrijwillig op te stappen. Ondertussen ging het bedrijf vrolijk door met het opzeggen van klanten. Toen de ACM dat afgelopen week merkte, volgde een dwangsom van 15.000 euro per week. Een bedrag dat kon oplopen tot maximaal 45.000 euro.

Minder impact

Nu blijkt dat Enstroga zelf de handdoek in de ring heeft gegooid. De directie heeft de ACM gevraagd de leveringsvergunning in te trekken. Dat doet de toezichthouder, vanaf 12 november levert Enstroga klanten geen stroom en gas meer. Vanaf die datum worden alle bestaande contracten, inclusief alle voorwaarden, officieel beëindigd.

Het omvallen van Enstroga heeft overigens beduidend minder impact dan het faillissement van Welkom Energie eind oktober. Waar de laatste leverancier 90.000 gedupeerde klanten bezat, gaat het bij Enstroga om honderden klanten. Van 300 klanten is de levering onlangs - tegen de regels van de ACM in - al stopgezet door het bedrijf zelf.

Volledig scherm Enstroga heeft een adres in dit kantorencentrum in Maastricht. © Google Street View

150 huishoudens staan momenteel nog officieel geregistreerd als afnemer. Zij worden verdeeld over alle andere energiebedrijven naar rato van marktaandeel. In tegenstelling tot bij Welkom Energie - waar Eneco de klanten voorafgaand aan het faillissement overnam - is er nu geen andere leverancier die de klanten vrijwillig wil hebben.

De andere 300 huishoudens worden eveneens verdeeld, maar mogen hiervan afzien als ze in de tussentijd al zijn overgestapt naar een andere leverancier.

Veel duurder uit

In praktijk zullen de meeste Enstroga-klanten bij Vattenfall, Essent of Eneco terechtkomen. Deze grote drie hebben namelijk grofweg de helft van de Nederlandse energiemarkt in handen. Bij hun nieuwe leverancier zullen de honderden huishoudens aanzienlijk duurder uit zijn.

Zo maakte Eneco vorige week bekend de overgenomen klanten van Welkom Energie een gasprijs van 1,80 euro per kubieke meter te vragen, plus 49 cent per kilowattuurstroom. De kans lijkt aanzienlijk dat de Enstroga-gedupeerden die bij Eneco belanden dezelfde tarieven krijgen.

Brief netbeheerder

Veel van de al eerder door Enstroga opgezegde klanten kregen onlangs een brief van hun lokale netbeheerder met de mededeling dat ze geen energiecontract meer bezaten en dat ze snel een nieuwe leverancier moesten zoeken. De ACM maande hen dat advies op te volgen. De toezichthouder had geen macht om Enstroga te dwingen de klanten terug te nemen.

Enstroga is een Duits bedrijf dat sinds 2012 bestaat en in meerdere Europese landen actief is, waaronder Nederland en Italië. Het hoofdkantoor staat in Berlijn. In ons land bezit de leverancier een adres in Maastricht.